Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Gran Canaria Deplasmanında

Fenerbahçe Gran Canaria Deplasmanında

16 dakika önce

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 19. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı İspanyol ekibi Gran Canaria ile ikinci kez karşılaşacak.

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Fenerbahçe, THY Euroleague'in 19. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı İspanyol ekibi Gran Canaria ile ikinci kez karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-lacivertliler kazanmıştı. THY Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe yarın TSİ 23.00'de İspanyol ekibi Gran Canaria ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 18 haftada sarı-lacivertliler 16 galibiyetle zirvede yer alıyor. Gran Canaria ise 6 galibiyetle 14. sırada yer alıyor. İki takım Euroleague'de bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 97-72'lik skorla kazandı. Ligde Fenerbahçe 83.7 sayı ortalamasıyla oynarken, İspanyol ekibi 78.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor. Gran Canaria'da ise Christopher Evans 10.3 sayı ile ortalamasıyla takıma katkıda bulunuyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

Spor
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