Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Grup Etabını Fransa'da Tamamlayacak

Fenerbahçe, Grup Etabını Fransa'da Tamamlayacak

1 saat önce

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 14. ve son haftasında yarın Fransa'da Carolo Basket'le karşılaşacak.

Fenerbahçe, Grup Etabını Fransa'da Tamamlayacak, System.String[]
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 14. ve son haftasında yarın Fransa'da Carolo Basket'le karşılaşacak.

Fransa'nın Charleville-Mezeres kentindeki Caisse d' Epargne Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Gruptan ilk 4'e girerek çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin grubu 2. bitirip çeyrek finalde saha ve seyirci avantajını elde etmesi için Fransa'dan galibiyetle dönmesi de yeterli değil. Sarı-lacivertliler, Fransa'dan istediği skoru alması durumunda 2. sıradaki TTT Riga'nın sahasında Sopron Basket'e yenilmesini bekleyecek.

Fenerbahçe'nin yarın karşılaşacağı Carolo Basket'in ise çeyrek finale kalma şansı yok.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:07 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı Fenerbahçe Efsanelerinden Abdullah Çevrim, Hayatını Kaybetti

Seda Akgül, Kendisini Güzel Bulmayan Bahar Candan'la Birbirine Girdi Marketten Çaldığı Ürünlerle Kaçarken Yakalandı; O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 14:00:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Grup Etabını Fransa'da Tamamlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]