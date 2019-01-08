Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Günü Çift Antrenmanla Tamamladı

Fenerbahçe Günü Çift Antrenmanla Tamamladı

47 dakika önce

Sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da bulunan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Günü Çift Antrenmanla Tamamladı, System.String[]
Sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da bulunan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kamp yapılan otelin antrenman sahasında gerçekleştirilen akşam idmanı saat 18.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan futbolcular dönüşümlü olarak dar alanda yaptıkları top kapma ve pas çalışmaları ile antrenmana devam etti. Yarı sahada dönüşümlü yapılan hücum ve defans organizasyonları ile de idman tamamlandı. Antrenmanda U21 takımı da yer aldı.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:13 Kaynak: DHA

Ersun Yanal, Antalya, Fenerbahçe, Spor
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