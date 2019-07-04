Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

36 dakika önce

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla noktaladı.

Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla noktaladı.
Sabah saatlerinde salonda çalışan sarı lacivertli ekip, günün ikinci çalışmasını yarım saati basına açık olarak gerçekleştirdi. Saat 18.30'da teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan Fenerbahçeli futbolcular, ısınma ve koşu ile idmana başladı. Pas çalışmaları ile devam eden antrenman 4 gruba ayrılan futbolcuların çift kale maçı ile son buldu. 
Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam takımın çalışmalarında yer aldı. 
MAX KRUSE GÖZ DOLDURDU
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Max Kruse, idmandaki performansı ile göz doldurdu. Topuk Yaylası'na dün gelen ve ayağının tozuyla idmana katılan Max Kruse, bugünkü çalışmalarda da takımda yer aldı. 31 yaşındaki futbolcu, takıma hemen uyumu ve performansı ile teknik heyetin beğenisini topladı.
VOLKAN BALLI TARAFTARLARI MUTLU ETTİ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Volkan Ballı, idmanı takip etmek isteyen sarı lacivertli taraftarların yüzünü güldürdü. İdman öncesinde taraftara kapılar kapalıyken duruma el atan Volkan Ballı, teknik direktör Ersun Yanal ile konuşarak durumu hemen çözdü. İdmanı izlemeye gelen taraftarları tribüne almadan önce kısa bir konuşma yapan Volkan Ballı, antrenman sırasında ses yapılmamasını rica etti. Ballı'nın isteğini kırmayan sarı lacivertli taraftarlar tribündeki yerlerini alarak antrenmanı takip etti. İdman bitiminin ardından taraftarlar, futbolcuları alkışladı.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:36 Kaynak: DHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse göz doldurdu Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini bitirdi! Hasan Ali Kaldırım sosyal medyayı salladı! Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 00:13:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]