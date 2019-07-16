Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
5 saat önce
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:04 Kaynak: AA
, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki günün ikinci antrenmanına futbolcuların, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
İki grup halinde pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, hücum organizasyonlarıyla tamamlandığı ifade edildi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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