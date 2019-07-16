Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
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Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

5 saat önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı, System.String[]
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki günün ikinci antrenmanına futbolcuların, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
İki grup halinde pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, hücum organizasyonlarıyla tamamlandığı ifade edildi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:04 Kaynak: AA
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