Fenerbahçe Günü Çift İdmanla Tamamladı
16 dakika önce
Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da bulunan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Tam sahada 2 grup halinde dönüşümlü yapılan hücum, defans ve pas organizasyonları ile antrenmanı tamamlayan sarı-lacivertlilerde, çalışmalarda U21 takımı da yer aldı.
Öte yandan Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Finikeli çocuklar, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya geldi ve fotoğraf çektirdiler.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışamalarla sürdürecek.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:57 Kaynak: DHA
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