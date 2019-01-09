Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Günü Çift İdmanla Tamamladı

Fenerbahçe Günü Çift İdmanla Tamamladı

1 saat önce

Sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da bulunan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Günü Çift İdmanla Tamamladı, System.String[]
Sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da bulunan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde kamp yapılan otelin antrenman sahasında gerçekleştirilen akşam idmanı saat 18.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Tam sahada 2 grup halinde dönüşümlü yapılan hücum, defans ve pas organizasyonları ile de idman tamamlandı. Antrenmanda U21 Takımımız da yer aldı.

Öte yandan Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Finikeli çocuklar, Ersun Yanal ve futbolcularımızla bir araya geldi ve fotoğraf çektirdiler.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

Ersun Yanal, Antalya, Fenerbahçe, Spor
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