Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı - Son Dakika

Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı

28.12.2020 19:37
Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile sürdürdü.

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci çalışması saat 17.00'de başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından hücuma yönelik taktiksel çalışmalar yapan sarı-lacivertli oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktaladı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı
Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı
Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı
Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı
Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı

Can Bartu Tesisleri, Teknik Direktör, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı - Son Dakika Spor


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