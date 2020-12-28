Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci çalışması saat 17.00'de başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından hücuma yönelik taktiksel çalışmalar yapan sarı-lacivertli oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktaladı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.