Fenerbahçe Günün İkinci Çalışmasını Yaptı
30 dakika önce
Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.
Sezonun ikinci yarısına Antalya
'da hazırlanan Fenerbahçe
, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı. Çalışma yarı sahada 3 grup halinde dönüşümlü yapılan hücum ve defans organizasyonları ile tamamlandı. Antrenmanda Fenerbahçe U21 Takımı da yer aldı.
Antrenman öncesi sarı lacivertli ekibin kamp yaptığı oteldeki antrenmanını ziyaret eden Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık
, teknik direktör Ersun Yanal ve idari menajer Volkan Ballı
'ya başarılar diledi.
Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:56 Kaynak: DHA
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