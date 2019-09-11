Fenerbahçe günün ilk antrenmanını tamamladı
27 dakika önce
Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:23 Kaynak: DHA
, Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde sabah saatlerinde yapılan antrenman saat 11: 00'de başladı. Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman,sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Fenerbahçeli sporcular, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sabah antrenmanını noktaladı.
Çalışmalarda milli takımdan dönen oyuncular Ozan Tufan
, Deniz Türüç
ve Miha Zajc de yer aldı. Fenerbahçe, Alanyaspor karşılaşmasına hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı idman ile devam edecek.
İstanbul'da, restorana giren hırsız elini kolunu sallayarak para dolu çantayı çaldı! O anlar kamerada Deniz Türüç'ten Galatasaraylıları kızdıran transfer açıklaması Fenerbahçe'de Ali Koç'un büyük hayali! Alex'e teklif yapacak Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku! TFF'ye bildirilmedi