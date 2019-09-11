Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe günün ilk antrenmanını tamamladı
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Fenerbahçe günün ilk antrenmanını tamamladı

27 dakika önce

Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe günün ilk antrenmanını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenman saat 11: 00'de başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman,sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Fenerbahçeli sporcular, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sabah antrenmanını noktaladı.
Çalışmalarda milli takımdan dönen oyuncular Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Miha Zajc de yer aldı. Fenerbahçe, Alanyaspor karşılaşmasına hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı idman ile devam edecek.


Can Bartu Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:23 Kaynak: DHA
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