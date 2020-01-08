Fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

6 saat önce

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını yaptı.

Fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi, System.String[]

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra sarı-lacivertli futbolcular iki gruba ayrıldı. Bir grup futbolcu top kapma ve pas çalışması, diğer grup ise topsuz taktik organizasyonları yaptı.

Fenerbahçe'de kampa dahil olan Luiz Gustavo, Jailson ve Mauricio Isla antrenmanda yer alırken, kaptan Emre Belözoğlu'nun ise öğleden sonra Antalya'ya gelerek takıma katılacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını akşam saatlerinde basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


Fenerbahçe, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avokado fidanı için bir yıl önceden sıraya giriyorlar
Tolga Ciğerci: "Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım" Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması!

Son Dakika Haberleri
18:42 Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor - Son Dakika Spor
18:42 Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın hedefi takımı ligde tutmak - Son Dakika Spor
18:32 Zonguldak Kömürspor, Muhammet Beşir'i kiraladı - Son Dakika Spor
18:30 Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp: "Devletimize vefa borcumu ödemeye çalışıyorum" - Son Dakika Spor
18:26 Tamer Tuna: "Hedefimiz ligde kalmak" - Son Dakika Spor
18:00 Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması! - Son Dakika Spor
16:56 Monterrey Teknik Direktörü Antonio Mohamed'den Klopp'a olay sözler - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 18:46:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]