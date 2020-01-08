Fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra sarı-lacivertli futbolcular iki gruba ayrıldı. Bir grup futbolcu top kapma ve pas çalışması, diğer grup ise topsuz taktik organizasyonları yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını akşam saatlerinde basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar