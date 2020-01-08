Fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek
'te sürdüren Fenerbahçe
, günün ilk antrenmanını yaptı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra sarı-lacivertli futbolcular iki gruba ayrıldı. Bir grup futbolcu top kapma ve pas çalışması, diğer grup ise topsuz taktik organizasyonları yaptı.
Fenerbahçe'de kampa dahil olan Luiz Gustavo
, Jailson
ve Mauricio Isla
antrenmanda yer alırken, kaptan Emre Belözoğlu
'nun ise öğleden sonra Antalya'ya gelerek takıma katılacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını akşam saatlerinde basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- Antalya