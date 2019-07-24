Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını tamamladı
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, günün ilk idmanını taktik ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya
'da sürdüren Fenerbahçe
, günün ilk idmanını taktik ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 5 grup halinde yapılan pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenman ile günü tamamlayacak.
(İHA)
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