Fenerbahçe günün ilk çalışmasını yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe günün ilk çalışmasını yaptı

6 saat önce

Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe günün ilk çalışmasını yaptı, System.String[]

Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'de başlayan ve yarım saati basına açık olan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma, pas çalışması ve topsuz taktik organizasyonlar yaptı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyonu bulunan ve kampa katılamayan emre Belözoğlu antrenmanda yer alamazken, Gustavo, Jailson ve Isla ise akşam yapılacak çalışmada yer alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İdmandan detaylar

-Ersun Yanal'dan görüntüler

-Genel detaylar


- Belekantalya
Ersun Yanal, Fenerbahçe, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:02 Kaynak: DHA
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