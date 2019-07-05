Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe günün ilk idmanını yaptı
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Fenerbahçe günün ilk idmanını yaptı

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını saatlerinde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe günün ilk idmanını yaptı, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışmalarının ardından yaptıkları top ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı noktaladı. U19 takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:39 Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor
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