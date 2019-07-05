Fenerbahçe günün ilk idmanını yaptı
1 saat önce
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını saatlerinde gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:55 Kaynak: İHA
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası
Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe
, günün ilk antrenmanını saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışmalarının ardından yaptıkları top ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı noktaladı. U19 takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
(İHA)
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