Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe haberleri | Ersun Yanal'dan flaş Alper Potuk kararı
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Fenerbahçe haberleri | Ersun Yanal'dan flaş Alper Potuk kararı

6 saat önce

Sezon başında maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen sahada beklentinin altında kalan 28 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıracak.

Fenerbahçe haberleri | Ersun Yanal'dan flaş Alper Potuk kararı, System.String[]

Sezon başında maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen sahada beklentinin altında kalan 28 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıracak.


Teknik direktör Ersun Yanal'ın da teklif gelmesi halinde bu oyuncunun satılmasına onay verdiği öğrenildi.


Fenerbahçe Real Madrid maçının özetini hatırlıyoruz...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:58 
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