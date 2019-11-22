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Fenerbahçe haberleri | Ersun Yanal'dan flaş Alper Potuk kararı
6 saat önce
Sezon başında maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen sahada beklentinin altında kalan 28 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıracak.
Sezon başında maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen sahada beklentinin altında kalan 28 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıracak.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın da teklif gelmesi halinde bu oyuncunun satılmasına onay verdiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:58
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