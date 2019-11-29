Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe haberleri | Mehmet Ekici'ye şartlı evet!
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Fenerbahçe haberleri | Mehmet Ekici'ye şartlı evet!

7 saat önce

İsmi lig kadrosuna yazılmayan Mehmet Ekici'yle devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe haberleri | Mehmet Ekici'ye şartlı evet!, System.String[]

İsmi lig kadrosuna yazılmayan Mehmet Ekici'yle devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yönetimin, ismi Galatasaray ile anılan yıldız futbolcuya, "Sadece yurt dışına gidişine izin veririz" diyeceği öğrenildi.


29 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli forma ile çıktığı 36 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.


Mehmet Ekici, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:51 
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