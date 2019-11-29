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Fenerbahçe haberleri | Mehmet Ekici'ye şartlı evet!
7 saat önce
İsmi lig kadrosuna yazılmayan Mehmet Ekici'yle devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İsmi lig kadrosuna yazılmayan Mehmet Ekici'yle devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yönetimin, ismi Galatasaray ile anılan yıldız futbolcuya, "Sadece yurt dışına gidişine izin veririz" diyeceği öğrenildi.
29 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli forma ile çıktığı 36 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:51
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