Fenerbahçe - Halkbank: 3 - 0

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya
, Metin Korkut
FENERBAHÇE: Klikenberg, Emre Batur
, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu
, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş
, Oğulcan Yatgın)
HALKBANK: Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu
, Baranowicz, Burutay Subaşı
, Kemal Kayhan
(Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Arslan Ekşi, Quesque, Efe Bayram
, Abdullah Çam)
SETLER: (25-22, 28-26, 25-21)
SÜRE: 92 dakika (27, 35, 30)
Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe
, sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, pazartesi günü Ankara
'da oynanacak serinin ikinci maçını kazanması halinde finale yükselen taraf olacak.
- İstanbul