Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Halkbank: 3 - 0

Fenerbahçe - Halkbank: 3 - 0

1 saat önce

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Metin KorkutFENERBAHÇE: Klikenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın)HALKBANK: Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Kemal Kayhan (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak,...

Fenerbahçe - Halkbank: 3 - 0, System.String[]


SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Metin Korkut

FENERBAHÇE: Klikenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın)

HALKBANK: Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Kemal Kayhan (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Arslan Ekşi, Quesque, Efe Bayram, Abdullah Çam)

SETLER: (25-22, 28-26, 25-21)

SÜRE: 92 dakika (27, 35, 30)

Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, pazartesi günü Ankara'da oynanacak serinin ikinci maçını kazanması halinde finale yükselen taraf olacak. 

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:34 Kaynak: DHA
Emre Batur, Sarıkaya, Fenerbahçe, Ahmet Karataş, Spor
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