Fenerbahçe, Hasan Kamil Sporel'i andı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Hasan Kamil Sporel'i andı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Hasan Kamil Sporel'i andı

6 saat önce

Fenerbahçe, kulübün ilk yıllarında forma giyen ve bir dönem de başkanlık yapan Hasan Kamil Sporel için anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, Hasan Kamil Sporel'i andı, System.String[]

Fenerbahçe, kulübün ilk yıllarında forma giyen ve bir dönem de başkanlık yapan Hasan Kamil Sporel için anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çubuklu ile ilk kez bir maçta üç gol atma başarısı gösteren, Türk Milli Takımı'mızın ilk kaptanı, eski başkanımız, kaptanımız Hasan Kamil Sporel'i saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Zeki Rıza Sporel'in ağabeyi de olan Hasan Kamil Sporel, 4 Ocak 1914'te Galatasaray ile oynanan ve 4-2 kazandıkları İstanbul Ligi derbisinde 3 gol birden atarak sarı-lacivertilerin tarihi rekabetteki ilk galibiyetinde başrolü oynadı.

Sporel, söz konusu derbide kaydettiği birinci golle Fenerbahçe formasıyla Galatasaray ağlarını havalandıran ilk futbolcu unvanını alırken, attığı 3 golle de sarı-lacivertli formayla "hat-trick" yapan ilk futbolcu olmayı başardı.

Hasan Kamil, Fenerbahçe, Twitter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 01:30 Kaynak: AA

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