Fenerbahçe, Hasic'i Takip Ediyor
1 saat önce
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Bosna-Hersekli genç futbolcu Ajdin Hasic'i takibe aldı.
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe
, Bosna-Hersekli genç futbolcu Ajdin Hasic'i takibe aldı.
Fenerbahçe'de Süper Lig'e ara verilmesinin ardından transfer çalışmaları da başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetime önemli oyuncuların yer aldığı bir transfer listesi sunarken, Hırvatistan
basınından Dinamo Zagreb
'in alt takımında oynayan Bosna-Hersekli futbolcu Ajdin Hasic ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre Fenerbahçe, Hasic'i isteyen kulüplerin arasında bulunuyor.
Orta sahanın sağ tarafında görev yapan 17 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin yanı sıra bir çok takımın da ilgisini çekiyor. Hırvatistan 2. Ligi'nde Dinamo Zagreb'in rezerv takımında forma giyen genç oyuncu, bu sezon çıktığı 5 maçta rakip ağlara 1 gol bıraktı. Hasic, Bosna-Hersek U17, U18 ve U19 takımlarında 22 müsabakada 8 gol kaydetti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:42 Kaynak: İHA
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