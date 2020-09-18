Fenerbahçe, Hatayspor hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Süper Lig'de 21 Eylül Pazartesi günü oynayacağı A. Hatayspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 21 Eylül Pazartesi günü oynayacağı A. Hatayspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan futbolcuları, ardından sahaya geçerek ısınma ve çabukluk hareketleri gerçekleştirdi. Ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, çift kale maçla antrenmana devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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