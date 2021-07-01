Fenerbahçe, Hatayspor ile Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüştü
01.07.2021 08:03
Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'u transfer eden Fenerbahçe, bu kez de gözünü Süper Lig'in gol kralına dikti. Hatayspor formasıyla geçen sezon 22 gol kaydeden Aaron Boupendza için Kanarya resmen devreye girdi. Yönetici Erol Bilecik, Hatayspor'la İstanbul'da bir otelde görüşme yaptı. Gabonlu yıldızın da kariyerini Süper Lig'de sürdürmek istediği belirtilirken transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon golleriyle Süper Lig'e damga vuran Aaron Boupendza'yı renklerine bağlamak için girişimlere başladı.
KARİYERİNE SÜPER LİG'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Devrim Zengi'nin haberine göre Fenerbahçe Hatayspor'lu Boupenza için yeniden masaya oturdu. Fenerbahçe ile Boupendza cephesi arasında görüşmeler başladı. Bonservisi konusunda daha önce Hatayspor ile görüşen yönetim bugün de oyuncun menajeri ile Kalamış'ta bir otelde görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de Boupendza transferini Başkanvekili Erol Bilecik yürütüyor. Fenerbahçe ve Boupendza arasında yapılan görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı iddia edilirken oyuncunun Süper Lig'de kariyerine devam etmek istediği ifade ediliyor.
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