Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

(İHA)