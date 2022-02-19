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Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

19.02.2022 21:09
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdiCan Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

(İHA)

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Spor Toto Süper Lig, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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