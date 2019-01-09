Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Hayatını Kaybeden Ceren Damar Şenel İçin Pankart Açtı

Fenerbahçe Hayatını Kaybeden Ceren Damar Şenel İçin Pankart Açtı

34 dakika önce

Fenerbahçe Spor Kulübü geçtiğimiz hafta öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç akademisyen Ceren Damar Şenel için tepkisini ortaya koydu.

Fenerbahçe Hayatını Kaybeden Ceren Damar Şenel İçin Pankart Açtı, System.String[]
Fenerbahçe Spor Kulübü geçtiğimiz hafta öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç akademisyen Ceren Damar Şenel için tepkisini ortaya koydu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2018-2019 Sezonu B Grubu 8. haftasında Fenerbahçe Olympiakos'u evinde ağırladı. Müsabakada önemli bir detay gözden kaçmadı. Tribünlerde 'Öğretmenim Canım Benim!' pankartı yer aldı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncuları bu pankartın yanına gelip fotoğraf vererek duyarlılıklarını gösterdiler.

Daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek ve aydınlık yarınlar için toplumsal cinsiyet eşitliği adına 'Birlikte Eşitiz!' diyerek HeForShe sosyal sorumluluk projesine destek veren Fenerbahçe Spor Kulübü, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığa son vermek için harekete geçmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü bu anlayışı her alanda devam ettirme noktasında kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için Kadın Basketbol Takımı maçında tribünlerde yer alan "Öğretmenim Canım Benim" yazılı pankart Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının Euroleague'de Zalgiris Kaunas takımı ile oynayacağı maçta da yer alacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:06 Kaynak: İHA

basketbol, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Spor
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