Fenerbahçe, Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u Rahat Geçti
51 dakika önce
Fenerbahçe, hazırlık maçında Can Bartu Tesisleri'nde konuk ettiği Spor Toto 1'inci Lig ekibi Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe
, hazırlık maçında Can Bartu Tesisleri
'nde konuk ettiği Spor Toto 1'inci Lig ekibi Eskişehirspor
'u 4-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü
ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lige verilen arada Eskişehirspor ile bir hazırlık maçı oynadı. Can Bartu
Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı lacivertli ekibin gollerini 34'üncü dakikada Jailson
, 55'inci dakikada Roberto Soldado
ve 69 ile 75'inci dakikalarda İsmail Köybaşı
kaydetti.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki Fenerbahçe sahaya Volkan Demirel
, Şener Özbayraklı
, Martin Skrtel
, Serdar Aziz
, İsmail Köybaşı, Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin
, Alper Potuk
, Victor Moses, Mathieu Valbuena
ve Roberto Soldado ilk 11'iyle çıktı. Milli takımlarında forma giyen oyuncular bu maçın kadrosunda yer almadı.
Sarı lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 7 Nisan
Pazar günü karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:23 Kaynak: DHA
Fenerbahçe Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 4-0 Yendi
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