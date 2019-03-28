Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u Rahat Geçti

Fenerbahçe, Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u Rahat Geçti

51 dakika önce

Fenerbahçe, hazırlık maçında Can Bartu Tesisleri'nde konuk ettiği Spor Toto 1'inci Lig ekibi Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u Rahat Geçti, System.String[]
Fenerbahçe, hazırlık maçında Can Bartu Tesisleri'nde konuk ettiği Spor Toto 1'inci Lig ekibi Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lige verilen arada Eskişehirspor ile bir hazırlık maçı oynadı. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı lacivertli ekibin gollerini 34'üncü dakikada Jailson, 55'inci dakikada Roberto Soldado ve 69 ile 75'inci dakikalarda İsmail Köybaşı kaydetti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe sahaya Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin, Alper Potuk, Victor Moses, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado ilk 11'iyle çıktı. Milli takımlarında forma giyen oyuncular bu maçın kadrosunda yer almadı.

Sarı lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 7 Nisan Pazar günü karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:23 Kaynak: DHA

Spor
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