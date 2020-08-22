Fenerbahçe, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya teknik direktör Erol Bulut; Harun, Serdar, Zanka, Sadık, Ozan, Gustavo, Gökhan, Caner, Mert Hakan, Rodrigues ve Thiam ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmaya, 4 yıl sonra sarı lacivertli formaya dönen Gökhan Gönül kaptan olarak çıktı. Maçın 66'ncı dakikasında oyundan çıkan Gönül, kaptanlık pazubandını yine 4 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin'e bıraktı.