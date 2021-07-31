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Fenerbahçe hazırlık maçında Fürth'e karşı galip - Son Dakika

Fenerbahçe hazırlık maçında Fürth'e karşı galip

31.07.2021 20:52
Fenerbahçe hazırlık maçında Fürth'e karşı galip, System.String[]

Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bundesliga ekibi Greuther Fürth ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Can Cengiz düdük çaldı. Cengiz'in yardımcılıklarını ise Göktuğ Hazar Erel ile Sabri Üstünel üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Zwolle ile oynanan hazırlık maçının 11'ine göre değişikliğe gitmedi. Pereira, " Altay, Szalai, Tisserand, Novak, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Mesut, Serdar" 11'i ile sahaya çıktı. Greuther Fürth Teknik Direktörü Stefan Leitl ise "Burhert, Bauer, Fen, Hirigota, Ambiama, Sarpre, Yung, İtter, Barry, Seguin, Green" ilk 11'i ile mücadeleye başladı.Fenerbahçe'nin gollerini 4'üncü dakikada Zajc, 8'inci ve 30'uncu dakikada Serdar Dursun attarken Greuther Fürth'ün gollerini ise 34'üncü dakikada Barry ve 76'ncı dakikada Leweling kaydetti. İKİNCİ YARIDA 9 DEĞİŞİKLİKFenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mücadelenin ikinci yarısında 9 oyuncu değiştirdi. Portekizli teknik adam; Serdar, Mesut, Novak, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Zajc, Osayi-Samuel, Szalai'nin yerlerine Valencia, İrfan Can, Dirar, Serdar, Caner, Ozan, Mert Hakan, Samatta, Zanka'yı oyunda dahil etti.ALTAY VE TISSERAND 90 DAKİKA Fenerbahçe'nin Greuther Fürth ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Vitor Pereira, 9 değişiklik yaparken 2 ismi değiştirmedi. Sarı-lacivertlilerde, Altay ile Tisserand, 90 dakika mücadele etti.SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 8 FUTBOLCU KADRODA YER ALMADIFenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 8 futbolcuya kadroda yer vermedi. Pereira'nın tercihi nedeniyle; Nazım Sangare, Lemos, Caulker, Sosa, Muhammed Gümüşkaya ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra altyapıdan kadroya dahil edilen kaleci Osman Ertuğrul Çetin ve Arda Güler, Greuther Fürth maçının kadrosuna dahil etmedi.SAMATTA VE ZANKA İKİNCİ YARI OYUNA DAHİL OLDU Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı sebebiyle Zwolle maçında forma giyemeyen Samatta, Greuther Fürth mücadelesine yedek soyundu. Tanzanyalı futbolcu mücadelenin 64'üncü dakikasında oyunda dahil oldu. Euro 2020'de Danimarka Milli Takımı'nda yer aldığı için kampa geç katılan Zanka, Greuther Fürth maçında yedekler arasında yer aldı. Danimarkalı futbolcu mücadelenin 72'nci Szala'inin yerine oyuna girdi. Zanka, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.


- İstanbul
Fenerbahçe hazırlık maçında Fürth'e karşı galip
Fenerbahçe hazırlık maçında Fürth'e karşı galip
Fenerbahçe hazırlık maçında Fürth'e karşı galip
Fenerbahçe hazırlık maçında Fürth'e karşı galip

Fenerbahçe, Bundesliga, Zanka, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe hazırlık maçında Fürth'e karşı galip - Son Dakika Spor


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