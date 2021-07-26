Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçında Ankara'da karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni, ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşma saat 17.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti, yardımcılıklarını ise Hakan Karabalçık ve Anıl Usta yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu'ydu. Karşılaşmayı, Başkent kulübünün başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri ile sarı-lacivertlilerin yöneticileri Hüseyin Arslan, Nüket Küçükel Ezberci ve Selahattin Baki takip izledi.