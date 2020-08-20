Fenerbahçe, hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertliler, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, 3'erli takımlar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını 21 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanlarla sürdürecek. - DÜZCE