Fenerbahçe, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kamp etabını 15 Temmuz Perşembe günü tamamlayarak İstanbul'a dönen sarı-lacivertliler, bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Saat 09.30'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.