Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Milli takımlardan dönen oyuncuların da yer aldığı idmanın pas ve şut çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:40 Kaynak: AA

7 Nisan, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volkan Demirel, Sezon Sonu Jübile Yapacak Fenerbahçe, Visca'nın Peşinde! Ali Koç Bizzat İlgilenecek Dirar'dan Transfer Açıklaması Fenerbahçe Beko Deplasmanda Olimpia Milan'ı Yendi ve Normal Sezonu Lider Bitirmeyi Garantiledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:18:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Hazırlıklarını Sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]