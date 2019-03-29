Fenerbahçe Hazırlıklarını Sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.



Milli takımlardan dönen oyuncuların da yer aldığı idmanın pas ve şut çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.



Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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