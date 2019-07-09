Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
1 saat önce
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düzce Topuk Yaylası
Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Yeni transfer Vedat Muriç
, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Bir diğer transfer Altay Bayındır
ise ilk antrenmanında takımdan ayrı koşu ve kuvvet programları uyguladı. - İSTANBUL
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