Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan sarı-lacivertli takım, antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ile dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Sahada uygulanan çabukluk hareketleriyle devam eden idman, pas oyunları ve dayanıklılık parkurlarıyla tamamlandı. Fenerbahçe, hazırlıklarına 3 Haziran Çarşamba gününe kadar Riva'da devam edecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi

Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor

Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı

Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti

Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti

Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim

Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin

Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu

Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı

Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde

Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu

Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu

Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse

Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı