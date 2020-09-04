Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk antrenmanının ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Sivasspor'la hazırlık turnuvasında karşılaşacak. - İSTANBUL