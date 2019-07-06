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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

40 dakika önce

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesislei'nde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesislei'nde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde salonda idman gerçekleştiren sarı lacivertli ekip, ikinci çalışmasını 18.30'da yarım saati basına açık olan idmanla sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas istasyonları ile devam etti. 5'e 2 top kapma ile devam eden idman, basına kapalı bölümdeki taktik çalışma ile son buldu. 
Öte yandan bugün akşam saatlerinde yapılan idman, taraftarlara yakın olan sahada gerçekleştirildi. Dışarıda bekleyen sarı lacivertlilerin arasından çocuklar seçilerek tesislerin içine alındı ve antrenmanı izlemesi sağlandı.
KONSANTRASYON ÜST SEVİYEDE
Sarı lacivertli ekip, Topuk Yaylası'ndaki çalışmalarda konsantrasyonu elden bırakmıyor. A takım ve genç oyuncuların etkilenmemeleri için tek odalarda konakladığı ve gün içinde yapılan çift antrenman sonraları dinlenerek vakit geçirdikleri ifade edildi.
COMOLLI TOPUK YAYLASI'NDA
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Topuk Yaylası'na geldi. İdman öncesi futbolcularla yakından ilgilenen ve şakalaşan Comolli, bazı futbolcularla kısa süreli sohbet de etti. Özellikle Barış Alıcı ve Victor Moses ile uzun süre sohbet eden Comolli idmanın tamamında takımı takip etti.
OZAN TUFAN GÖZ DOLDURDU
Sarı lacivertli ekipte yeni sezona sıkı bir çalışma ile hazırlanan Ozan Tufan, teknik heyetin beğenisini topladı. Kampa hazır bir şekilde gelen Ozan Tufan, tatil dönemindeki çalışmaları ile Topuk Yaylası'na hazır gelen futbolcular arasında yer aldı. Performansı ile Ersun Yanal'ın dikkatini çeken Ozan Tufan, yeni sezonda formayı kaptırmamanın hesabını yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan görüntüler
Damien Comolli'nin detayları
Ozan Tufan'dan detaylar
Genel görüntüler


- Comolli
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:43 Kaynak: DHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Düzce, Spor
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