Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

2 saat önce

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı günün 2'nci antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı günün 2'nci antrenmanıyla devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.


Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bozkurt projeleri anlattı Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi! Sampdoria Miha Zajc'ın peşine düştü Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı gitmek istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:38:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]