Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
2 saat önce
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı günün 2'nci antrenmanıyla devam etti.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:47 Kaynak: DHA
yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri
'nde akşam saatlerinde yaptığı günün 2'nci antrenmanıyla devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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