Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ARKASSPOR: Blankenau (xx), Burak Güngör (xx), Mustafa Koç (xx), Efe (xx), Yiğit (xx), Çağatay (xx), Bravo (xx), Burak Çevik (x), Mirza (x), Winkelmuller (x), Mustafa Cengiz (x)FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Emre (xxx), Metin (xxx), Hidalgo (xxx), Vigrass (xxx), Ulaş (xxx), İzzet (xxx), Hasan Yeşilbudak (xxx), Ahmet (xxx), Nwachukwu (xx), Hoag (xx)SETLER: 23-25, 22-25, 21-25SÜRE: 93 dakika (31, 32, 30)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren 23'üncü hafta mücadelesinde Arkasspor evinde lider Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 23-25, 22-25 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla üst üste 15'inci galibiyetini alan lider Fenerbahçe 50 puana ulaşırken, 44 puanda kalan Arkasspor 2'nci sıradaki yerini tehlikeye soktu.
Kaynak: DHA
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