Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 Cucine Lube

Bu sonuçla üçüncü maçından da yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe HDI Sigorta, grupta son sırada yer aldı.



İlk sette Juantorena ve Leal Hidalgo ile sayılar bulan konuk ekip, seti 25-15 kazandı.



İkinci sete de hızlı başlayan Cucine Lube, seti 25-19 alarak 2-0 öne geçti.



Üçüncü sette Ter Maat ve Emre Batur'un sayılarıyla üstünlük sağlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, seti 25-20 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.



Dördüncü sete de iyi başlayan sarı-lacivertliler oldu. Sete 4-2 önde giren Fenerbahçe HDI Sigorta, 6. sayıdan sonra etkili olamayınca konuk takım seti 25-17, maçı da 3-1 kazandı.



Hakemler: Paul Szabo Alexi (Romanya), Serdar Nişancıoğlu (Türkiye)



Fenerbahçe HDI Sigorta: Ter Maat, Hidalgo, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur ( Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Caner Dengin)



Cucine Lube: Dhulst, Juantorena, Simon Aties, Rychlicki, Leal Hidalgo, Bienicki (Baloso, Mossa, Kovar, Massari)



Setler: 15-25, 19-25, 25-20, 17-25



Süre: 100 dakika (24, 24, 28, 24)



