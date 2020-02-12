Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'a konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'a konuk olacak

6 saat önce

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın Çekya temsilcisi Jihostroj ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'a konuk olacak, System.String[]

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın Çekya temsilcisi Jihostroj ile deplasmanda karşılaşacak.

Ceske Budejovice kentiyle aynı adı taşıyan salondaki karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

A Grubu'ndaki 4 maçından da mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım son sırada yer alıyor. Jihostroj ise bir galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'de bazı yöneticiler, Ersun Yanal'ı Ali Koç'a şikayet etti
Ozan Tufan için 3 Premier Lig kulübü devreye girdi Dwayne Wade, oğlu Zion'ın eşcinsel olduğunu açıkladı Narkozdan uyanan Trabzonlunun sesi hastaneyi inletti: Ali Koç buraya gelecek

Son Dakika Haberleri
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımları silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun
14:23 Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 16:29:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'a konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]