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Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'a konuk olacak
6 saat önce
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın Çekya temsilcisi Jihostroj ile deplasmanda karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:12 Kaynak: AA
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın Çekya temsilcisi Jihostroj ile deplasmanda karşılaşacak.
Ceske Budejovice kentiyle aynı adı taşıyan salondaki karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
A Grubu'ndaki 4 maçından da mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım son sırada yer alıyor. Jihostroj ise bir galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.
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