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Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak
6 saat önce
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında yarın Çekya ekibi Jihostroj'u konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:20 Kaynak: AA
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında yarın Çekya ekibi Jihostroj'u konuk edecek.
Burhan Felek Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, grupta Jihostroj'un yanı sıra İtalya'nın Trentino Itas ve Cucine Lube Civitanova takımlarıyla çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
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