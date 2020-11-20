Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 oyuncu izolasyona alındı - Son Dakika

Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 oyuncu izolasyona alındı

20.11.2020 12:03
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 oyuncu izolasyona alındı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Arhavi Voleybol deplasmanına giderken uçakta sarı-lacivertli oyunculara yakın oturan bir yolcuda pozitif vaka bildirilmesi üzerine iki oyuncunun izolasyona alındığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Arhavi Voleybol deplasmanına giderken uçakta sarı-lacivertli oyunculara yakın oturan bir yolcuda pozitif vaka bildirilmesi üzerine iki oyuncunun izolasyona alındığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular Hasan Sıkar ve Caner Pekşen de herhangi bir semptoma rastlanmamasına rağmen tüm takımın PCR testine girdiği ve sonuçların negatif çıktığı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü, PCR Testi, voleybol, Arhavi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 oyuncu izolasyona alındı - Son Dakika Spor


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