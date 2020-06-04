Fenerbahçe HDI Sigorta'da Mariusz Sordyl dönemi sona erdi - Son Dakika

Fenerbahçe HDI Sigorta'da Mariusz Sordyl dönemi sona erdi

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Mariusz Sordyl ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe HDI Sigorta'da Mariusz Sordyl dönemi sona erdi, System.String[]

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Mariusz Sordyl ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında takımımızın Başantrenörü Mariusz Sordyl ile yollarımız ayrılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde sürdü:

"Sordyl, Fenerbahçemiz'de görev yaptığı 1,5 yıl boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmalarla, ilk günden itibaren takımımızın yükselişinde etkili olmuş, takımımızın, 2018-2019 sezonunda Axa Sigorta Efeler Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley olmak üzere iki şampiyonluğu kazanmasında ve koronavirüs dolayısıyla sona erdirilen 2019-2020 sezonunu da lider tamamlamasında büyük pay sahibi olmuştur. Kulübümüz için ortaya koyduğu tüm başarılar ve emekleri için Mariusz Sordyl'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 06:43 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe HDI Sigorta'da Mariusz Sordyl dönemi sona erdi - Son Dakika Spor
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