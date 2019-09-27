Fenerbahçe HDI Sigorta'dan transfer
14 dakika önce
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Nijeryalı oyuncu Arinze Kelvin Nwachukwu'yu kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:20 Kaynak: AA
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Nijeryalı oyuncu Arinze Kelvin Nwachukwu'yu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın yeni sezon yapılanması çerçevesinde Nijerya Milli Takımı forması da giyen 2002 doğumlu pasör çaprazı Nwachukwu'nun transfer edildiği belirtildi.
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