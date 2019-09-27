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Fenerbahçe HDI Sigorta'dan transfer

14 dakika önce

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Nijeryalı oyuncu Arinze Kelvin Nwachukwu'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe HDI Sigorta'dan transfer, System.String[]

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Nijeryalı oyuncu Arinze Kelvin Nwachukwu'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın yeni sezon yapılanması çerçevesinde Nijerya Milli Takımı forması da giyen 2002 doğumlu pasör çaprazı Nwachukwu'nun transfer edildiği belirtildi.

Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:20 Kaynak: AA
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