Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Son Dakika Spor Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

6 saat önce

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Recep KarakoçFENERBAHÇE HDI SİGORTA: Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)GALATASARAY HDI SİGORTA: Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno,...

Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3, System.String[]

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Recep Karakoç

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın ( Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin)

SETLER: 20-25, 22-25, 21-25

SÜRE: 95 dakika (30, 34, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 25-20, 25-22 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızlılar ligde 4'te 4 yaparken, sarı-lacivertliler ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta 10 Kasım Pazar günü saat 17.00'de deplasmanda Arkas Spor'a konuk olacak. Fenerbahçe HDI Sigorta ise aynı gün saat 16.00'da deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.


- İstanbul
Ahmet Karataş, Galatasaray, Fenerbahçe, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:50 Kaynak: DHA
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