Fenerbahçe HDI Sigorta seride 1-0 öne geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe HDI Sigorta seride 1-0 öne geçti

28.04.2022 19:01
Fenerbahçe HDI Sigorta seride 1-0 öne geçti

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 3-4 Etabı ilk maçında Arkas'ı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 3-4 Etabı ilk maçında Arkas'ı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 3-4 Etabı ilk maçında Fenerbahçe, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Arkas'ı konuk etti. Karşılaşmadan 25-22, 25-18 ve 25-15'lik setler sonunda 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 2 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak. 3 maç üzerinden oynanacak seride Fenerbahçe, bu maçı da kazanması halinde ligi üçüncü olarak tamamlayacak.

(İHA)

Fenerbahçe HDI Sigorta seride 1-0 öne geçti
Fenerbahçe HDI Sigorta seride 1-0 öne geçti
Fenerbahçe HDI Sigorta seride 1-0 öne geçti
Fenerbahçe HDI Sigorta seride 1-0 öne geçti
Fenerbahçe HDI Sigorta seride 1-0 öne geçti

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe HDI Sigorta seride 1-0 öne geçti - Son Dakika


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