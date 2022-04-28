Fenerbahçe HDI Sigorta seride 1-0 öne geçti - Son Dakika

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 3-4 Etabı ilk maçında Arkas'ı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 3-4 Etabı ilk maçında Fenerbahçe, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Arkas'ı konuk etti. Karşılaşmadan 25-22, 25-18 ve 25-15'lik setler sonunda 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 2 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak. 3 maç üzerinden oynanacak seride Fenerbahçe, bu maçı da kazanması halinde ligi üçüncü olarak tamamlayacak.

(İHA)