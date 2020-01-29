Fenerbahçe HDI Sigorta, Trentino Itas'ı konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe HDI Sigorta, Trentino Itas'ı konuk edecek - Son Dakika Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta, Trentino Itas'ı konuk edecek

6 saat önce

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta, Trentino Itas'ı konuk edecek, System.String[]

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Oynadığı 3 müsabakadan da mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 2'sini kazanan ve 1'ini kaybeden Trentino Itas ise 2. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İtalya'da yapılan ilk mücadeleyi Trentino Itas 3-2 kazanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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