Fenerbahçe HDI Sigorta, Trentino Itas'ı konuk edecek

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Oynadığı 3 müsabakadan da mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 2'sini kazanan ve 1'ini kaybeden Trentino Itas ise 2. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İtalya'da yapılan ilk mücadeleyi Trentino Itas 3-2 kazanmıştı.