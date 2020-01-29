Son Dakika › Spor › Fenerbahçe HDI Sigorta, Trentino Itas'ı konuk edecek - Son Dakika Spor
Fenerbahçe HDI Sigorta, Trentino Itas'ı konuk edecek
6 saat önce
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı ağırlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:44 Kaynak: AA
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı ağırlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Oynadığı 3 müsabakadan da mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 2'sini kazanan ve 1'ini kaybeden Trentino Itas ise 2. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında İtalya'da yapılan ilk mücadeleyi Trentino Itas 3-2 kazanmıştı.
Son Dakika Rus turistler, tatil için Çin yerine Türkiye'yi tercih etmeye başladı Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, İtalya'da manşetleri süsledi Hakan Çalhanoğlu: Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transferi olmadı