Fenerbahçe HDI Sigorta'ya İtalyan rakip

Fenerbahçe HDI Sigorta, Cucine Lube Civitanova'yı mağlup ederek son sırada bulunduğu gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Gruptaki ilk maçında sahasında Çekya temsilcisi Jihostroj'a 3-2 yenilen sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada deplasmanda bir başka İtalya ekibi Trentino Itas'a aynı skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Cucine Lube Civitanova'yı konuk edecek.

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