Fenerbahçe-Helsinki maçının hakemi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Avrupa Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yle karşı karşıya geliyor. Temsilcimizin penaltı beklediği iki pozisyonu es geçen maçın hakemi Bastien'e tepki yağıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla maçın hakemini gündemin zirvesine taşıdı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Helsinki'yle karşı karşıya geliyor. Mücadelenin hakemi Benoit Bastien temsilcimiz aleyhine verdiği kararlarla büyük tepki çekti. ELLE OYNAMAYI GÖRMEZDEN GELDİ Takdir haklarını Finlandiya ekibi Helsinki'den yana kullanan Fransız hakem Benoit Bastien sarı-laciverli taraftarların büyük tepkisini topladı. Bastien'in özellikle 40. dakikada Helsinkili futbolcunun ceza sahası içinde topu elle kontrol ettiği pozisyonu es geçmesi taraftarları çıldırttı. Sosyal medyada isyan eden taraftarlar kısa süre karşılaşmanın hakemi gündemin en çok konuşulanları arasına soktu. İşte bazı sosyal medya kullanıcılarının attıkları tepki tweetleri;

Son Dakika

Karnının burnunda olmasına aldırmadı! Hamile kız, minik çocuğun kumbarasını çaldı

Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri

Türkiye'den tüm dünyaya ihraç ediliyor! Çok değerli olan siyah incirde bu yıl rekolte yarı yarıya azaldı

Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi

Kanarya, Kadıköy'de tur kapısını aralamak istiyor! Fenerbahçe-Helsinki maçı başladı

Son Dakika: PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz

Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler