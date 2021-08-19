Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Helsinki'yle karşı karşıya geliyor. Mücadelenin hakemi Benoit Bastien temsilcimiz aleyhine verdiği kararlarla büyük tepki çekti.
Takdir haklarını Finlandiya ekibi Helsinki'den yana kullanan Fransız hakem Benoit Bastien sarı-laciverli taraftarların büyük tepkisini topladı. Bastien'in özellikle 40. dakikada Helsinkili futbolcunun ceza sahası içinde topu elle kontrol ettiği pozisyonu es geçmesi taraftarları çıldırttı. Sosyal medyada isyan eden taraftarlar kısa süre karşılaşmanın hakemi gündemin en çok konuşulanları arasına soktu.
İşte bazı sosyal medya kullanıcılarının attıkları tepki tweetleri;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Helsinki maçının hakemi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika Spor