Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde Avrupa şampiyonu
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Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde Avrupa şampiyonu

1 saat önce

Atletizmde Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde Avrupa şampiyonu, System.String[]

Atletizmde Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz'in Leiria şehrinde yapılan şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe'nin çifte şampiyonluk sevinci yaşadığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin erkeklerde 119, kadınlarda ise 112.5 puanla Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin kadınlarda yedinci kez, erkeklerde ise üçüncü kez bu şampiyonada mutlu sona ulaştığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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